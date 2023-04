Finlandia, Sanna Marin presenta le dimissioni del suo governo al presidente Niinisto (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo aver perso le elezioni generali in Finlandia nel fine settimana, il primo ministro finlandese uscente Sanna Marin presenta le dimissioni del suo governo al presidente Sauli Niinisto a Helsinki. 6 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo aver perso le elezioni generali innel fine settimana, il primo ministro finlandese uscenteledel suoalSaulia Helsinki. 6 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Sanna Marin ha annunciato che non si candiderà al prossimo congresso dei socialdemocratici in autunno. Ha guidato l… - borghi_claudio : C'è MOLTO nervosismo in casa piddina per il risultato delle elezioni in Finlandia che manda a casa una delle ultime… - borghi_claudio : Non basta pomparle con i media. Ci saluta la nostra amica finnopiddina SANNA MARIN. Vediamo se la Finlandia può ess… - GalimaMario : RT @odilelly: Finlandia, Sanna Marin: 'Sono stati anni molto difficili, ora si apre una nuova pagina' - Mondo - - Bayanov74 : Dopo essersi dimessa dalla guida del Partito, #Sanna ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di premier del paese… -