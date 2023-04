Finchè morte non ci separi Kourtney & Travis: il trailer dello speciale sul matrimonio a Portofino (Di giovedì 6 aprile 2023) Ecco il trailer ufficiale di Finchè morte non ci separi Kourtney & Travis, uno sguardo da vicino al matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker. Disney+ ha appena diffuso il trailer ufficiale e la key art di Finchè morte non ci separi Kourtney & Travis, uno sguardo ravvicinato al matrimonio dell'anno tra Kourtney Kardashian e Travis Barker: l'atteso episodio speciale debutterà giovedì 13 aprile in esclusiva su Disney+ in Italia. Kourtney, Travis e i loro ospiti si godono un lussuoso ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023) Ecco ilufficiale dinon ci, uno sguardo da vicino aldiKardashian eBarker. Disney+ ha appena diffuso ilufficiale e la key art dinon ci, uno sguardo ravvicinato aldell'anno traKardashian eBarker: l'atteso episodiodebutterà giovedì 13 aprile in esclusiva su Disney+ in Italia.e i loro ospiti si godono un lussuoso ...

Finchè morte non ci separi Kourtney & Travis: il trailer dello speciale sul matrimonio a Portofino Disney+ ha appena diffuso il trailer ufficiale e la key art di Finchè morte non ci separi Kourtney & Travis , uno sguardo ravvicinato al matrimonio dell'anno tra Kourtney Kardashian e Travis Barker: l'atteso episodio speciale debutterà giovedì 13 aprile in ...