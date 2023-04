Final Fantasy Pixel Remaster | data di uscita su Nintendo Switch e PS4

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il ritorno dei primi seianticipa sui tempi: le versionie PS4 deiarrivano… questo mese! Square-Enix ha annunciato che l’arrivo disu console ha una, per tutti i fan del franchise che aspettano di rivisitarne le origini sue PS4. L’arrivo, dopo la disponibilità dei titoli su PC, iOS e Android, è fissato tra un paio di settimane. La “raccolta” (virgolettata per motivi che sviscereremo meglio in seguito) consiste in sei remake, per i rispettivi primi capitoli della fortunata (e tutt’altro chee) saga. Naturalmente, oltre a tornare all’amato stile in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DailyFFSongs : Final Fantasy IV - Battle 1 Composer: Nobuo Uematsu - DailyFFSongs : Final Fantasy III Pixel Remaster - Last Battle Composer: Nobuo Uematsu Arranger: Masaya Tsunemoto - DailyFFSongs : Final Fantasy VI Pixel Remaster - Coin of Fate Composer: Nobuo Uematsu Arranger: Reo Uratani - VideoGamesFan22 : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy V - Mambo de Chocobo Composer: Nobuo Uematsu - VideoGamesFan22 : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy VII Remake Intergrade - Electric de Chocobo (Jukebox Ver.) Composer: Nobuo Uematsu Arranger: Hydra https:… -

Square Enix ha annunciato la data d'uscita su PS4 e Nintendo Switch diPixel Remaster , la Collection con i primi sei capitoli della serie capolavoro di Hironobu Sakaguchi rimasterizzati e aggiornati con una colonna sonora riarrangiata e una serie di ...Square Enix ha annunciato chePixel Remaster uscirà il 19 aprile per PS4 e Nintendo Switch . La remaster di, riunisce i capitoli dall'I al VI, ed è stata rilasciata per la prima volta per PC, iOS e ...Il 19 aprile la Pixel Remaster deistorici arriva su Nintendo Switch e PlayStation 4! La Pixel Remaster su console è realtà La notizia che la Pixel Remaster dei'storici' arriverà il prossimo 19 aprile su ...

Final Fantasy Pixel Remaster, data d'uscita su PS4 e Nintendo Switch per la serie Multiplayer.it

Square Enix ha annunciato la data di uscita della raccolta Final Fantasy Pixel Remaster nei formati per PS4 e Nintendo Switch. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer. Disponibile da tempo ...Dopo aver debuttato su PC e Mobile lo scorso 2022, Final Fantasy Pixel Remaster è in arrivo anche su console Nintendo Switch, come annunciato 4 mesi fa. La data precisa è il 19 aprile 2023, momento in ...