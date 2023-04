Filo diretto Parlamento – social: rivoluzione 2.0 per Luciano Ciocchetti (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma – Una lunga esperienza nella vita politica, senza però mai perdere la volontà di rimanere al passo con i tempi. E’ così riassumibile la “rivoluzione 2.0” adottata da Luciano Ciocchetti, attuale deputato per Fratelli d’Italia. Ormai il mondo cambia velocemente ed è necessario rimanere sempre aggiornati, con la capacità di saper passare dai faldoni …ai social! Ed è qui che Ciocchetti ha deciso di puntare. Il Deputato ha infatti creato un proFilo personale Telegram, nel quale aggiorna costantemente i propri elettori non solo sui lavori parlamentari ma anche sulle proprie iniziative. Un modo per non perdere il contatto con i cittadini e, al tempo stesso, rimanere al passo con i tempi. Di seguito il link di rimando al gruppo Telegram (clicca qui) Nonostante la sua propensione per il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma – Una lunga esperienza nella vita politica, senza però mai perdere la volontà di rimanere al passo con i tempi. E’ così riassumibile la “2.0” adottata da, attuale deputato per Fratelli d’Italia. Ormai il mondo cambia velocemente ed è necessario rimanere sempre aggiornati, con la capacità di saper passare dai faldoni …ai! Ed è qui cheha deciso di puntare. Il Deputato ha infatti creato un propersonale Telegram, nel quale aggiorna costantemente i propri elettori non solo sui lavori parlamentari ma anche sulle proprie iniziative. Un modo per non perdere il contatto con i cittadini e, al tempo stesso, rimanere al passo con i tempi. Di seguito il link di rimando al gruppo Telegram (clicca qui) Nonostante la sua propensione per il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabioPaternost1 : @NicolaPorro Ma perché lei ha il filo diretto con le informazioni riservate e tutelate della salute di un cittadino? - armidago68 : RT @nunziospc: C'è una tipa che per 4 like continua imperterrita a fare tweet idioti su come i maschi siano essere inferiori e che pensino… - borrillo62 : RT @marilovesgr33n: Ti manca guardare dentro le case di Parigi? Non so, da quando ho un filo diretto con la Francia, meno. Però una vista d… - marilovesgr33n : RT @marilovesgr33n: Ti manca guardare dentro le case di Parigi? Non so, da quando ho un filo diretto con la Francia, meno. Però una vista d… - grazia_noviello : @Spazio_Napoli Siccome avete con il filo diretto con il capo qui, ditegli che c'è da pagare la multa di €3000 per i… -