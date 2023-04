Fifa 23 SBC Nicolás González FUT Birthday (Di giovedì 6 aprile 2023) Nuovo appuntamento con le SBC di Fifa 23! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosa Nicolás González che permette di ottenere la card in versione Compleanno di FUT del calciatore della Fiorentina Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni! Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti su FUTBIN (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che ... Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 6 aprile 2023) Nuovo appuntamento con le SBC di23! Scopriamo insieme premi, requisiti, ed alcune possibili soluzioni della sfida creazione rosache permette di ottenere la card in versione Compleanno di FUT del calciatore della Fiorentina Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni! Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti su FUTBIN (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che ...

