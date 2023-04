Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Feyenoord-#Roma a porte chiuse? Cosa sta succedendo in Olanda: Dopo i gravi incidenti in Coppa contro l'Ajax, il G… - joseph05203429 : RT @LAROMA24: ?? #FeyenoordRoma, il comunicato ufficiale del club olandese: chiuso il 'settore Z' del De Kuip #UEL #asroma ??https://t.co… - HeyMiChiamoCiao : @RubenToscanaIT @DiMarzio @Feyenoord @AFCAjax Nel cervello soltanto la Roma ! - siamo_la_Roma : ???? Parla il ministro della Giustizia olandese ?? 'Valutiamo match #Feyenoord sempre a porte chiuse' ?? Le sue paro… - Giangidorsi : RT @ReteSport: ?Il #Feyenoord, in vista della gara di Europa League contro la #Roma, chiuderà il settore Vak Z da cui è partito l'accendino… -

... Dilan Yesilgoz dopo gli incidenti al De Kuip di Rotterdam durante la partita- Ajax. Di seguito le sue parole sui prossimi avversari dellain Europa League. "vogliamo sapere ...Dopo l'ennesima dimostrazione di hooliganismo dei tifosi del, che hanno scatenato il caos prima ferendo Klaasen con un accendino lanciato dagli spalti e poi provocando la sospensione del ......League contro lasi sono ripetuti in uno dei classici del calcio olandese. Situazione da monitorare attentamente anche in vista del doppio confronto di Europa League, in cui il...

Il Feyenoord teme nuovi incidenti: contro la Roma chiuso il Vak Z del ‘De Kuip’ ForzaRoma.info

"Stiamo valutando di far giocare le partite casalinghe del Feyenoord a porte chiuse". Insomma più che un'ipotesi forse qualcosa di più: giovedì 13 è in programma l'andata dei quarti di finale di ...Gli scontri in occasione del match Feyenoord–Ajax rischiano di costare caro alla tifoseria ... violenza a Tirana in occasione della finale di Conference League contro la Roma si sono ripetuti in uno ...