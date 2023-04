Feyenoord, il governo olandese valuta sanzioni esemplari (Di giovedì 6 aprile 2023) AIA (Olanda) - I tifosi del Feyenoord continuano a far parlare di loro stessi per comportamenti violenti e incivili. Ieri sera - durante la sfida casalinga contro l'Ajax, un accendino lanciato dagli ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 aprile 2023) AIA (Olanda) - I tifosi delcontinuano a far parlare di loro stessi per comportamenti violenti e incivili. Ieri sera - durante la sfida casalinga contro l'Ajax, un accendino lanciato dagli ...

Feyenoord, il governo olandese valuta sanzioni esemplari AIA (Olanda) - I tifosi del Feyenoord continuano a far parlare di loro stessi per comportamenti violenti e incivili. Ieri sera - durante la sfida casalinga contro l'Ajax, un accendino lanciato dagli spalti ha colpito Kllasen ... Gli incidenti avvenuti nello stadio De Kuip di Rotterdam in occasione della semifinale di Coppa d'Olanda tra Feyenoord e Ajax potrebbero portare a provvedimenti duri da parte del governo nei confronti del club finalista l'anno scorso della Conference League. Lo ha fatto capire la ministro della Giustizia e Sicurezza Dilan Yeşilgöz-Zegerius: "Stiamo valutando di far giocare le partite casalinghe del Feyenoord a porte chiuse".