ROTTERDAM (OLANDA) - Caos in Olanda dopo gli incidenti verificatesi durante Feyenoord-Ajax: un uomo di 32 anni è stato fermato dalla polizia olandese come presunto responsabile del lancio dalla tribuna di un accendino che ha ferito sulla testa il centrocampista dell'Ajax,

Feyenoord, è bufera prima della Roma: fermato il tifoso che ha ferito Klaassen Corriere dello Sport

