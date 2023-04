Festività di Primavera: aperture straordinarie della Rocca dei Rettori (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha dato indirizzi per consentire le aperture straordinarie della Rocca dei Rettori, sede istituzionale e monumentale dell’Ente, nei giorni delle Festività di Primavera fino alla Festa della Repubblica e nei week end che ricadono loro a ridosso. A partire dunque dal 10 aprile, lunedì di Pasquetta, e poi il 22, sabato, il 23, domenica, e martedì 25 aprile Festa di Liberazione, e quindi il sabato 29, la domenica 30 aprile e il 1° maggio, lunedì, Festa dei Lavoratori e ancora quindi il 2 giugno, venerdì, Festa della Repubblica e nei giorni sabato 3 e domenica 4 giugno sarà possibile visitare liberamente il monumento ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl PresidenteProvincia di Benevento, Nino Lombardi, ha dato indirizzi per consentire ledei, sede istituzionale e monumentale dell’Ente, nei giorni delledifino alla FestaRepubblica e nei week end che ricadono loro a ridosso. A partire dunque dal 10 aprile, lunedì di Pasquetta, e poi il 22, sabato, il 23, domenica, e martedì 25 aprile Festa di Liberazione, e quindi il sabato 29, la domenica 30 aprile e il 1° maggio, lunedì, Festa dei Lavoratori e ancora quindi il 2 giugno, venerdì, FestaRepubblica e nei giorni sabato 3 e domenica 4 giugno sarà possibile visitare liberamente il monumento ...

