Festa Scudetto Napoli: De Laurentiis incontra il Prefetto per i dettagli dell’evento (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Napoli si avvicina alla vittoria dello Scudetto, De Laurentiis ha partecipato ad un incontro con le autorità locali per definire i dettagli dei festeggiamenti. A Napoli si respira aria di Festa per la conquista dello Scudetto da parte del Napoli. Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, si è incontrato con il Prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, l’assessore alla sicurezza del Comune di Napoli Antonio De Jesu e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, per pianificare i dettagli delle celebrazioni in vista delle prossime settimane. La città è pronta ad accogliere i festeggiamenti per la vittoria del Napoli, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilsi avvicina alla vittoria dello, Deha partecipato ad un incontro con le autorità locali per definire idei festeggiamenti. Asi respira aria diper la conquista delloda parte del. Il presidente del club, Aurelio De, si èto con ilClaudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, l’assessore alla sicurezza del Comune diAntonio De Jesu e il sindaco diGaetano Manfredi, per pianificare idelle celebrazioni in vista delle prossime settimane. La città è pronta ad accogliere i festeggiamenti per la vittoria del, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Festa Scudetto Napoli: De Laurentiis incontra il Prefetto per i dettagli dell'evento #ForzaNapoliSempre - tuttonapoli : Festa Scudetto il 3 giugno? Indizio sulla data dell'ultima di campionato - NCN_it : Presentata in Prefettura la prima bozza - MarekNapoli : RT @cn1926it: ULTIM’ORA Festa #scudetto, accordo #DeLaurentiis-#Manfredi: doppia data e due location diverse - napolimagazine : ANSA - Napoli, si pensa alla festa Scudetto: possibile organizzazione in due giorni, il 3 e 4 giugno al Maradona e… -