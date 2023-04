Festa Scudetto al Maradona e a Piazza Plebiscito, anche i calciatori sul palco: date e dettagli dell’evento (Di giovedì 6 aprile 2023) La Festa Scudetto del Napoli è uno dei temi più importanti negli ultimi giorni in città. In tanti vogliono he questa sappia unire ordine, ma anche tutta la passione che genericamente contraddistingue il tifo partenopeo. Ci si chiede anche se non venga organizzato qualche evento ad hoc per permettere al tifo di riunirsi con gioia e poter omaggiare insieme i proprio beniamini. Festa Scudetto Napoli Festa Scudetto, il piano della prefettura Quest’oggi si è tenuta una riunione alla Prefettura di Napoli allo scopo di organizzare in sicurezza la Festa Scudetto azzurra. Presenti alla riunione, il Prefetto di Napoli Claudio Palomba e il questore Alessandro Giuliano insieme al presidente del Napoli Aurelio ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 aprile 2023) Ladel Napoli è uno dei temi più importanti negli ultimi giorni in città. In tanti vogliono he questa sappia unire ordine, matutta la passione che genericamente contraddistingue il tifo partenopeo. Ci si chiedese non venga organizzato qualche evento ad hoc per permettere al tifo di riunirsi con gioia e poter omaggiare insieme i proprio beniamini.Napoli, il piano della prefettura Quest’oggi si è tenuta una riunione alla Prefettura di Napoli allo scopo di organizzare in sicurezza laazzurra. Presenti alla riunione, il Prefetto di Napoli Claudio Palomba e il questore Alessandro Giuliano insieme al presidente del Napoli Aurelio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : Festa scudetto Napoli, due giorni tra 'Maradona' e Plebiscito. Organizzazione per 3 giugno allo stadio, il 4 in Pia… - EgidioCarusi : @capuanogio Perché la prossima sarà Juve -napoli e non vogliono disturbi per la festa scudetto,gli amici si rispettano !!! - cn1926it : ULTIM’ORA Festa #scudetto, accordo #DeLaurentiis-#Manfredi: doppia data e due location diverse - Diego31883 : RT @sportmediaset: Napoli, pronta la festa scudetto: il 3 e 4 giugno tra Maradona e Plebiscito #napoli #scudetto - mattinodinapoli : Festa scudetto a Napoli, due giorni tra lo stadio e piazza del Plebiscito -