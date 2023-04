Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siamo_la_Roma : ?? Fuori controllo i tifosi del #Feyenoord ?? Individuato il responsabile della ferita a #Klassen ?? La situazione… - glooit : Fermato tifoso Feyenoord, avrebbe ferito giocatore Ajax leggi su Gloo - hillborn77 : @gcostanzo85 Nun si trova un tifoso vero del napoli! questo è l'ultimo tifoso vero che si trova a Napoli, nun se fà… - MaStep92__ : RT @IRitardato: @capuanogio Gravina tifoso della zimbellese dal 1908 nonché leccaculo di cefarin chiama quella merda di infantino altro t… - IRitardato : @capuanogio Gravina tifoso della zimbellese dal 1908 nonché leccaculo di cefarin chiama quella merda di infantino… -

Un uomo di 32 anni è statodalla polizia olandese come presunto responsabile del lancio dalla tribuna di un accendino che ha ferito sulla testa il centrocampista dell'Ajax, Davy Klaessen, durante la partita tra il ...... dovesse essere ritenuto colpevole potrebbe essere multato eper un turno. 'Poi si chiedono ... Ma c'è anche qualchedel Napoli, che fa notare: 'La prossima volta si possono risparmiare i ...Dove abita Alessandro Matri Alessandro è stato uno di quei giocatori che non si è mai, e ha ... - Per quale squadra fa il tifo Ha ammesso in un'intervista che da piccolo era undel Milan ...

FERMATO TIFOSO FEYENOORD, HA FERITO GIOCATORE AJAX - Sportmediaset Sport Mediaset

"Benevento, si ferma Veseli. Con la Spal si punta a 8mila tifosi"; titola Il Sannio Quotidiano oggi in edicola. Frederic Veseli ha rimediato un colpo alla caviglia, le sue condizioni verranno valutate ...ROTTERDAM (OLANDA) - Caos in Olanda dopo gli incidenti verificatesi durante Feyenoord-Ajax: un uomo di 32 anni è stato fermato dalla polizia olandese come presunto responsabile del lancio dalla ...