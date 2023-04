Fenerbahce-Anadolu Efes | Eurolega | le ultime e la diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 aprile 2023) La regular season dista per giungere al termine, con la massima competizione europea di basket giunta alla sua trentatreesima giornata.possibilità per le squadre di strappare un posto per i playoff, che non vedranno protagoniste le due italiane, l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Tra le partite in programma quest’oggi spicca, in scena alle ore 19:45 alla Ülker Sports Arena. Padroni di casa attualmente sesti e alla caccia della vittoria che gli consentirebbe l’accesso matematica alla top 8. Più difficile la situazione degli ospiti, campioni in carica, situati in decima posizione e costretti a due vittorie consecutive per accedere alla post season. Leda, con la ...