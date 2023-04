Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lifestyleblogit : Felicissima Sera: Il varietà di Pio e Amedeo raggiunge la finale - SocialArtistOF2 : In studio per la terza e ultima puntata di #FelicissimaSera: Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Diletta Leotta, Il V… - RueRue98 : RT @NeninaNene: M “Sono felicissima di essermi lasciata andare…perché io veramente arrivo alla sera e dico ‘sono felice’… Se penso al fatto… - PattyClub22 : RT @NeninaNene: M “Sono felicissima di essermi lasciata andare…perché io veramente arrivo alla sera e dico ‘sono felice’… Se penso al fatto… - SasatoreS : @lamartinaz Che poi lei é andata a felicissima sera venerdì scorso,che sempre sotto la mediaset e Maria sta,perché… -

Eros Ramazzotti è innamorato. Del resto, lo aveva confermato anche Michelle Hunziker da Pio e Amedeo a: per il cantante, questo è un periodo meraviglioso, fatto di riscoperte, di felicità e di gioia non solo per l'amore, presente nella sua vita, ma anche per la nascita del nipotino, ......un peso tutt'altro che scontato non è stata. Dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter e la vittoria in casa con il Verona, gli uomini di Allegri non sono riusciti a ripetersi ieri,...La stessa Michelle Hunziker, ex moglie del cantante , durante il suo intervento aha detto che il cantante è innamorato. E il selfie di coppia condiviso da Dalila non lascia dubbi. È ...

Felicissima Sera, ultima puntata: le anticipazioni e gli ospiti di Pio e Amedeo Today.it

Ciononostante, non sono mancate delle lamentele da parte di chi ritiene che Felicissima Sera sia durato troppo poco. Dura critica alla scelta di concedere al duo foggiano soltanto tre serate, con ...Un epilogo felice per una triste vicenda: ieri sera, ad Alessandria in Piemonte, una ragazza ha tentato di suicidarsi gettandosi dal ponte Meier, sotto al quale scorrono le acque scure del fiume ...