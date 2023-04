Felicissima Sera | chi sono gli ospiti dell’ultima puntata | anticipazioni 7 aprile 2023

(Di giovedì 6 aprile 2023) Siamo arrivati all’ultimadi, il programma di Canale 5 condotto dal duo comico di Pio & Amedeo. Chi saranno i lorodomani? In primata su Canale 5, intorno alle 21.40, nello studio dei due comici pugliesi si alterneranno ben settespeciali. Le presenze in studio, per un’ultimascoppiettante, saranno quelle di Paolo Bonolis, il trio lirico de Il Volo, Antonella Clerici, Francesco Renga e Nek, Diletto Leotta e Biagio Antonacci. L’ultimadiSi prevede unascoppiettante, dove l’ilarità dei due conduttori pugliesi potrebbe dare luogo a splendidi sketch durante la trasmissione. ...

Felicissima Sera - All Inclusive, le anticipazioni del 7 aprile Mediaset Infinity

Antonella Clerici, uno dei volti di punta di casa Rai, sarà la super ospite di Pio e Amedeo “Felicissima Sera”. Per la terza e ultima puntata dello show, in onda venerdì sera su canale 5, i due ...Venerdì 7 aprile, alle ore 21:10, Canale 5 trasmetterà la gran finale di "All Inclusive", il varietà di Pio e Amedeo "Felicissima Sera". In questo terzo e ...