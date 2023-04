Federica Tarallo, morta dopo il parto: la svolta nelle indagini (Di giovedì 6 aprile 2023) dopo la denuncia dei familiari, sette tra medici, anestesisti e infermieri sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di Federica Tarallo, 27enne... Leggi su europa.today (Di giovedì 6 aprile 2023)la denuncia dei familiari, sette tra medici, anestesisti e infermieri sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di, 27enne...

Dopo la denuncia dei familiari sette tra medici, anestesisti e infermieri sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte della giovane monrealese, Federica Tarallo di 27 anni, deceduta la scorsa settimana dopo aver partorito la propria bimba all'ospedale Ingrassia. Si tratta di un atto dovuto da parte della Procura di Palermo, per consentire l'autopsia prevista per martedì. I familiari, assistiti dagli avvocati Piero Capizzi e Corrado Sinatra, hanno presentato una denuncia ai carabinieri subito dopo il decesso.