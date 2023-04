Fattore Campo | in tv il documentario

(Di giovedì 6 aprile 2023)entra sempre più nelle case degli appassionati di tutto lo sport italiano. L’emittente Sky, tra i broadcaster principali della Serie BKT, trasmetterà in prima assoluta undedicato all’inaugurazione del primo progetto vincitore dell’iniziativa sociale di BKT Tires, Title Sponsor del Campionato insieme a LNPB: undi calcetto sito a Lecce che lo scorso 15 novembre al taglio del nastro ha visto tra i tanti protagonisti anche l’ex attaccante giallorosso Ernesto Chevanton.Un momento emozionante, unche racconta attraverso le voci dei protagonisti il significato dell’iniziativa e l’importanza di lavorare con determinazione e passione sul territorio locale. Dal Managing Director di BKT Europe, Lucia Salmaso, al sociologo Andrea Ferreri passando per i residenti del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AGP_fantacalcio : @Peppebruscinoo @ProfidiAndrea @iConsdelFanta @FantaFormazione @fantapiu3 @Tutfantacalcio Anche se c’è tentazione d… - LecceCalcio : Venerdì in onda il documentario su “Fattore Campo”. Protagonista Lecce, la Zona 167 e Chevanton - - rprat75 : Il mio pezzo sulle 8 partite della notte. Il derby di Los Angeles, il successo di Dallas, quello di Milwaukee che v… - infoitsport : Mastini-Caldaro atto terzo: è ora di far valere il fattore campo - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Mastini-Caldaro atto terzo: è ora di far valere il fattore campo -

... iniziativa lanciata da Iren Innovation Lab , per mettere acomune e valorizzare soluzioni ...investimenti e progetti che contribuiranno a rafforzare il primato del nostro Paese neldell'...... iniziativa lanciata da Iren Innovation Lab, per mettere acomune e valorizzare soluzioni e ...investimenti e progetti che contribuiranno a rafforzare il primato del nostro Paese neldell'...... con le piante fiorite e le verdure inparticolarmente esposte. 'Siamo molto preoccupati di ... 'Questi fenomeni meteo sono un pesantissimodi rischio soprattutto per le aziende agricole ...

Fattore Campo, in tv il documentario Lega B

C'è poi un altro fattore inquietante, anzi sinistro ... l'uomo alla moviola è anche più importante di chi sgambetta per il campo fischiettando garrulo nelle serate primaverili. Diciamolo, quella di ...Ma quando vai in campo non fai calcoli e pensi solo a vincere ... Ma sono fiducioso, noi in casa abbiamo sempre fatto valere il fattore casalingo, facendo ottime prestazioni e portando a casa punti ...