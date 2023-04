"Fatti fuori all'ultimo". Mediaset, cala la mannaia di Pier Silvio: a ridosso della diretta... (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo il Grande Fratello Vip tocca all'Isola dei Famosi. Il diktat di Pier Silvio Berlusconi scuote anche il programma di Ilary Blasi. Presto in onda su Canale 5, l'Isola ha visto una sostanziale modifica. Stando a quanto riportato da Dagospia, l'ad di Mediaset avrebbe fatto fuori alcuni concorrenti già pronti a partire per l'Honduras: nomi che erano certi ormai da settimane ma che sarebbero stati esclusi all'ultimo. "Due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l'avvocato Luca Di Carlo, amico e avvocato di Ilona Staller-Cicciolina. E non sarebbero gli unici…", si legge. La linea più "educata" e meno "trash" voluta da Berlusconi aveva già sortito effetti sul Gf Vip. A metà programma Alfonso Signorini ha dovuto rimproverare i concorrenti. Alcuni sono stati addirittura eliminati. Troppe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo il Grande Fratello Vip tocca all'Isola dei Famosi. Il diktat diBerlusconi scuote anche il programma di Ilary Blasi. Presto in onda su Canale 5, l'Isola ha visto una sostanziale modifica. Stando a quanto riportato da Dagospia, l'ad diavrebbe fattoalcuni concorrenti già pronti a partire per l'Honduras: nomi che erano certi ormai da settimane ma che sarebbero stati esclusi all'. "Due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l'avvocato Luca Di Carlo, amico e avvocato di Ilona Staller-Cicciolina. E non sarebbero gli unici…", si legge. La linea più "educata" e meno "trash" voluta da Berlusconi aveva già sortito effetti sul Gf Vip. A metà programma Alfonso Signorini ha dovuto rimproverare i concorrenti. Alcuni sono stati addirittura eliminati. Troppe ...

