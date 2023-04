Far East Film Festival 21-29 aprile 2023

(Di giovedì 6 aprile 2023) Da un lato le radici, la storia. Una storia che ha preso vita quando lo scorso millennio si stava chiudendo. Dall’altro lato le ali, il futuro. Un futuro che vola veloce verso di noi, un futuro che non si limita a camminare piano come faceva una volta. È possibile cristallizzare le sfumature invisibili del tempo dentro un’immagine? È possibile sintetizzare il lungo (lunghissimo) viaggio del Farsenza usare una sola parola?Il graphic designer Roberto Rosolin, per riuscirci, si è messo veramente a volare insieme al futuro. Ed ecco, appunto, l’immagine che rappresenterà la venticinquesima edizione del FEFF: non un disegno, non una foto, ma un’opera d’arte creata dall’Intelligenza Artificiale. Il ritratto evanescente e misterioso di due volti femminili immersi nell’azzurro del cielo, o forse lo stesso volto raddoppiato ...

È stato presentato oggi, al Visionario di Udine e in diretta streaming, ilFilm Festival 25, attesissimo in città dal 21 al 29 aprile 2023. La line - up conta quest'anno 78 titoli (9 le anteprime mondiali, 13 quelle internazionali, 14 quelle europee e 23 quelle ...... dall'altro sul prodotto italiano all'estero con un radicamento di Veronafiere " dopo Brasile e Cina " negli Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e". "Gli investimenti fatti in favore dell'...Raccontare le diversità nei diversi aspetti, ma anche come le cinematografie dell'Asia Orientale e del Sud Est Asiatico siano riemerse dalla pandemia: è il tema del 25/oFilm Festival, dal 21 al 29 aprile al Teatro Nuovo e al Visionario di Udine. Al più grande showcase europeo del cinema asiatico è in programma il numero record di 78 titoli (42 in concorso) ...

Al Far East Film Festival record di 78 titoli Agenzia ANSA

