Far East Film 25 | tutti i film del Festival

È stato presentato oggi, al Visionario di Udine e in diretta streaming, ilFilm Festival 25, attesissimo in città dal 21 al 29 aprile 2023. La line - up conta quest'anno 78 titoli (9 le anteprime mondiali, 13 quelle internazionali, 14 quelle europee e 23 quelle ...... dall'altro sul prodotto italiano all'estero con un radicamento di Veronafiere " dopo Brasile e Cina " negli Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e". "Gli investimenti fatti in favore dell'...Raccontare le diversità nei diversi aspetti, ma anche come le cinematografie dell'Asia Orientale e del Sud Est Asiatico siano riemerse dalla pandemia: è il tema del 25/oFilm Festival, dal 21 al 29 aprile al Teatro Nuovo e al Visionario di Udine. Al più grande showcase europeo del cinema asiatico è in programma il numero record di 78 titoli (42 in concorso) ...

Al Far East Film Festival record di 78 titoli Agenzia ANSA

