Fantacalcio | su quali difensori e portieri puntare per il weekend? I consigli per subire meno gol

(Di giovedì 6 aprile 2023)sono spesso sottovalutati dai fantallenatori. In molti tendono a dare maggiore importanza al reparto offensivo, convinti che basti avere un attacco super per vincere. Invece avere una squadra completa è sempre la cosa migliore, anche al. A partire dal basso, dal numero uno e dalla linea difensiva; se a tre o a quattro dipende molto dal vostro regolamento, ossia se avete deciso di applicare modificatori che possono portare ulteriori bonus in base ai voti dei vostri. In ogni caso, ecco su chi punteremmo tra porta e reparto arretrato in occasione del 29esimo turno di Serie A. Che, lo ricordiamo, si apre domani pomeriggio alle ore 17 con Salernitana-Inter. Numeri uno tra i numeri uno Maignan, Terracciano e Silvestri. E’ questo il nostro podio dei. Usciamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBird88 : @FedericoIacop @Saturnax1 @CovertShores @giovamartinelli @alessionaval @de_f_t @lupollichieni @NavyLookout… - fanta9news : #EmpoliLecce (h. 18.30) #SassuoloTorino (20.45) Sono queste le due partite che chiuderanno la giornata di… - ProfidiAndrea : ?? Domenica #2aprile 2023 ? 12:30 #UdineseBologna ? 15:00 #MonzaLazio #SpeziaSalernitana ? 18… - infoitsport : Consigli Fantacalcio, quali giocatori schierare nella 28ª giornata di Serie A - CalcioPillole : #Fantacalcio ecco quali centrocampisti schierare in vista del 28esimo turno di #SerieA -

... molto diversificati tra loro, per ila parola scritta è specchio della vita stessa, della ...vedere l'amante che abita dall'altra parte della strada e escamotage per non rinunciare al...... stagione 2022/2023 consigli2022/2023: guida asta Serie A Non saranno tre anticipi ... One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositiviAmazon Fire TV Stick o Google ...... stagione 2022/2023 consigli2022/2023: guida asta Serie A Si riparte con il big match ... One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositiviAmazon Fire TV Stick o Google ...

Fantacalcio: su quali difensori e portieri puntare per il weekend I consigli per subire meno gol OA Sport

Diventa così un’ottima chiamata al fantacalcio per chi usa il modificatore: corsa e bonus a servizio dei suoi estimatori anche nella gara casalinga contro lo Spezia. Uno dei pochi a rendersi ...Manca poco alla prossima giornata di campionato, al fantacalcio bisogna stare attenti anche alle scelte per i difensori. Qui ce ne sono sei per il turno di Serie A che sta per cominciare, tra ...