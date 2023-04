Fantacalcio | i consigli per la prossima giornata di Serie A Chi schierare | scommesse | bonus potenziali 29ma giornata

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il 29esimo turno diA si sta per aprire. Domani, venerdì 7 aprile, la gara delle ore 17 tra Salernitana e Inter fa scattare anche ladel, che per una volta (grazie a Pasqua) si disputerà in soli due giorni: a parte le tre partite che coinvolgono le squadre impegnate in Champions League, infatti, tutte le altre gare in programma si disputeranno sabato 8 aprile. Ecco i nostriper andare a caccia dei, tra certezze e. Gli anticipi del venerdì Come sempre gli impegni di Champions, Europa e Conference League che vedono coinvolte ancora sei squadre diA (Napoli, Inter, Milan, Roma, Juve e Fiorentina) rischiano di complicare i piani dei fantallenatori. Visto che il turnover è dietro l’angolo le uniche ...