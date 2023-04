Falcone rivela | “In Nazionale ho parlato con Meret | gli ho detto una cosa sul Lecce”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il portiere del, Wladimiro, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida tra i salentini e il Napoli, valida per la 29esima giornata di Serie A. L’estremo difensore ha condiviso lo spogliatoio con alcuni calciatori azzurri in, legando in particolare con il collega di reparto Alexhato di aver dato un particolare consiglio al portiere del Napoli. Ecco quanto evidenziato: Tifosi arrabbiati? Pensano che ci siamo un po’ rassegnati o abbiamo mollato, ma non è così. Sono un po’ arrabbiati con noi, ma vogliamo uscire da questo momento di difficoltà il prima possibile. Wladimiro, portiere? Sono molto soddisfatto, è stata bellissima ...