Fabrizio Moro, le foto del concerto intimo e coinvolgente al Teatro Augusteo di Napoli (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo le due date romane, Il "Live 2023 – Racconti Unplugged", tour di Fabrizio Moro è approdato al Teatro Augusteo di Napoli Anticipato dalla data zero dello scorso venerdì 17 marzo, al Teatro Mancinelli di Orvieto, nell'ambito della stagione Tourné promossa da Aucma e Mea Concerti, Il cantautore romano si è esibito nella sua città con un'anteprima il 20 di marzo ed il 2 aprile, per poi continuare il tour nei teatri più importanti d'Italia, che regalerà al pubblico uno spettacolo unico ed emozionante in una dimensione teatrale intima e coinvolgente. Un viaggio in musica tra le più belle canzoni del suo repertorio per l'occasione riarrangiate e rivisitate. In scaletta brani tratti da ogni suo disco, in ordine cronologico, che hanno segnato le tappe più importanti ...

