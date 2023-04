Fabrizio Corona si candida a Catania, la mossa assieme al suo avvocato: «Prenderà più voti: è il più simpatico e colto» – Il video (Di giovedì 6 aprile 2023) «Io sono di Catania, nato e cresciuto qui. Con l’avvocato – Giuseppe Lipera, candidato sindaco della lista civica Movimento popolare catanese – ci legano un’infinità di cose. La cosa per cui sono qua è perché con la mia storia di vita avevo in progetto di fare politica. Se posso essere d’aiuto a sostenere una persona per bene, che vuole fare delle belle cose per questa città, sono a disposizione e ci metto impegno, sacrificio e soprattutto serietà». Fabrizio Corona entra in politica. L’ex fotoreporter ed agente di paparazzi, oggi 49enne, scende in campo per le comunali di Catania, sua città natale: ha accettato la proposta di candidatura offertagli dal Movimento popolare catanese. Lipera è convinto «che Fabrizio Corona verrà eletto ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) «Io sono di, nato e cresciuto qui. Con l’– Giuseppe Lipera,to sindaco della lista civica Movimento popolare catanese – ci legano un’infinità di cose. La cosa per cui sono qua è perché con la mia storia di vita avevo in progetto di fare politica. Se posso essere d’aiuto a sostenere una persona per bene, che vuole fare delle belle cose per questa città, sono a disposizione e ci metto impegno, sacrificio e soprattutto serietà».entra in politica. L’ex fotoreporter ed agente di paparazzi, oggi 49enne, scende in campo per le comunali di, sua città natale: ha accettato la proposta ditura offertagli dal Movimento popolare catanese. Lipera è convinto «cheverrà eletto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Fabrizio Corona candidato a Catania: 'Qui per servire la mia città'. Il candidato sindaco Giuseppe Lipera: 'Se vinc… - ultimora_pol : #Amministrative2023 Fabrizio #Corona si candida a consigliere comunale di #Catania nella lista Movimento popolare c… - fanpage : Fabrizio Corona scende in campo in politica. 'Ho sempre detto che sarei diventato prima dei 58 anni presidente del… - CarloLovotti : RT @jacko_cecilia: Fabrizio Corona scende in campo in politica e si candida per il consiglio comunale di Catania...pensavate di averle vist… - meleditalia : RT @CeresaRaffaele: Buongiorno dal paese delle meraviglie......?????? Lo faccio per servire la mia citta... Fabrizio Corona che si candida a C… -