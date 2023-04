Fabrizio Corona si candida a Catania e fuma al chiuso durante la conferenza stampa con l’aspirante sindaco – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) “La cosa per cui sono qua è perché con la mia storia di vita avevo in progetto di fare politica. Se posso essere d’aiuto a sostenere una persona per bene, che vuole fare delle belle cose per questa città, sono a disposizione e ci metto impegno, sacrificio e soprattutto serietà“. Lo ha dettoto al consiglio comunale dinella lista Movimento popolare catanese, a sostegno di Giuseppe Lipera. I due, poi, hanno dato la notizia dellatura in unala quale, entrambi, hannoto al. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.