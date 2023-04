Fabrizio Corona scende in politica: ‘Prima dei 58 anni sarò Presidente del Consiglio’ (Di giovedì 6 aprile 2023) Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, ha annunciato la sua intenzione di diventare Presidente del Consiglio entro i 58 anni. Intanto, però, inizia la sua carriera politica in corsa per un posto al Consiglio comunale di Catania e lo fa sostenendo la candidatura a sindaco di Giuseppe Lipera, l’avvocato penalista che lo ha difeso in tanti processi. Fabrizio Corona ha già un suo programma politico sul quale puntare Corona è convinto che Catania e Palermo possano offrire molto di più e ha già un suo programma politico sul quale intende puntare: turismo e pulizia. E il candidato alla poltrona di primo cittadino crede nelle qualità e nelle capacità del re dei paparazzi, tanto da aver già deciso quale ruolo affidargli in caso di vittoria. Se Lipera dovesse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023), il re dei paparazzi, ha annunciato la sua intenzione di diventaredel Consiglio entro i 58. Intanto, però, inizia la sua carrierain corsa per un posto al Consiglio comunale di Catania e lo fa sostenendo la candidatura a sindaco di Giuseppe Lipera, l’avvocato penalista che lo ha difeso in tanti processi.ha già un suo programma politico sul quale puntareè convinto che Catania e Palermo possano offrire molto di più e ha già un suo programma politico sul quale intende puntare: turismo e pulizia. E il candidato alla poltrona di primo cittadino crede nelle qualità e nelle capacità del re dei paparazzi, tanto da aver già deciso quale ruolo affidargli in caso di vittoria. Se Lipera dovesse ...

