Fabrizio Corona entra in politica a 49 anni, l'ex re dei paparazzi candidato a Catania: «Prima dei 58 anni sarò presidente del Consiglio» (Di giovedì 6 aprile 2023) Fabrizio Corona si candida a Catania. L'ex Re dei paparazzi volta pagina e si dà alla carriera politica. «Sono nato e cresciuto qua. Catania e Palermo potrebbero essere... Leggi su ilmattino (Di giovedì 6 aprile 2023)si candida a. L'ex Re deivolta pagina e si dà alla carriera. «Sono nato e cresciuto qua.e Palermo potrebbero essere...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Fabrizio Corona candidato a Catania: 'Qui per servire la mia città'. Il candidato sindaco Giuseppe Lipera: 'Se vinc… - LaStampa : Catania, Fabrizio Corona candidato al consiglio comunale: 'Presidente del Consiglio prima dei 58 anni' - Agenzia_Ansa : VIDEO | Corona candidato al consiglio comunale a Catania: 'Ci metto impegno e serietà'. L'avvocato Lipera: 'Se sarò… - bat976 : scusate l'ignoranza... ma questo qua come fa a candidarsi con la fedina penale che ha ? - tivabezorro : RT @OrioliPaolo: Fabrizio Corona si è candidato al consiglio comunale di Catania. Porta in politica le sue notevoli competenze in materia:… -