Fabrizio Corona, dal carcere alla politica: “Sarà assessore ai servizi sociali” (Di giovedì 6 aprile 2023) Fabrizio Corona “ha accettato di candidarsi al Consiglio comunale di Catania nella lista Movimento popolare catanese”. A renderlo noto è il candidato sindaco della cittadina siciliana, l’avvocato Giuseppe Lipera. Nato e crescita a Catania, Corona ha accolto ha deciso di raccogliere l’invito del candidato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 aprile 2023)“ha accettato di candidarsi al Consiglio comunale di Catania nella lista Movimento popolare catanese”. A renderlo noto è il candidato sindaco della cittadina siciliana, l’avvocato Giuseppe Lipera. Nato e crescita a Catania,ha accolto ha deciso di raccogliere l’invito del candidato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Fabrizio Corona candidato a Catania: 'Qui per servire la mia città'. Il candidato sindaco Giuseppe Lipera: 'Se vinc… - ultimora_pol : #Amministrative2023 Fabrizio #Corona si candida a consigliere comunale di #Catania nella lista Movimento popolare c… - LaStampa : Catania, Fabrizio Corona candidato al consiglio comunale: 'Presidente del Consiglio prima dei 58 anni' - Tamara22358522 : Fabrizio Corona ma ti immagini questo che arriva in comune in Bentley con l'autista. Però ne uscirà vincente grazie… - FabianaSchisa : Fabrizio Corona candidato alle amministrative in Sicilia: ed io che credevo che ormai il fondo l’avessimo toccato con Giorgina. -