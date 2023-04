Fa recitare Ave Maria e Padre Nostro in classe: sospesa maestra (Di giovedì 6 aprile 2023) L’ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie del 2022 ha proposto alla classe di realizzare un piccolo rosario a forma di braccialetto durante la sostituzione di un suo collega in una terza... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 aprile 2023) L’ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie del 2022 ha proposto alladi realizzare un piccolo rosario a forma di braccialetto durante la sostituzione di un suo collega in una terza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Fa recitare l’Ave Maria in classe e realizzare ai bambini un rosario. Maestra sospesa per 20 giorni - ninacs81 : RT @domecaruso71: Una maestra di Oristano è stata sospesa per 20 giorni con decurtazione dello stipendio per aver fatto recitare l'Ave Mari… - Massimo10489625 : ???? IN CHE PAESE VIVIAMO? Fa recitare l'Ave Maria in classe: maestra sospesa a Oristano - FeiDracu : @Corriere ... Mamma mia, quanto siamo messi male... Ha fatto recitare ai bambini l'Ave Maria, mica dei riti satani… - LauraClaraCianc : RT @domecaruso71: Una maestra di Oristano è stata sospesa per 20 giorni con decurtazione dello stipendio per aver fatto recitare l'Ave Mari… -