F1. La Ferrari ha dimenticato come si vince. Il rischio è quello di incappare nel peggior ciclo decennale di sempre (Di giovedì 6 aprile 2023) Alla luce di quanto visto tra Bahrain, Arabia Saudita e Australia, c’è chi comincia a chiedersi se, nella stagione corrente, la Ferrari riuscirà a vincere. No, non il Mondiale. Su quello, a meno di un miracolo o di uno sconquasso nei valori in campo, si può verosimilmente mettere una croce già da oggi. Però, se si esce dall’ambito delle ipotesi improbabili e si resta in quello della prammatica, è plausibile come l’obiettivo massimo della Rossa 2023 possa essere quello di passare per prima sotto la bandiera a scacchi in almeno una gara. In passato, a Maranello chiudere un’annata senza conquistare neppure un GP era ritenuto uno smacco. Viceversa, nell’epoca contemporanea, ci si sta abituando male. Le stagioni prive di successi si stanno moltiplicando. La prova? Nell’ultimo decennio il ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Alla luce di quanto visto tra Bahrain, Arabia Saudita e Australia, c’è chi comincia a chiedersi se, nella stagione corrente, lariuscirà are. No, non il Mondiale. Su, a meno di un miracolo o di uno sconquasso nei valori in campo, si può verosimilmente mettere una croce già da oggi. Però, se si esce dall’ambito delle ipotesi improbabili e si resta indella prammatica, è plausibilel’obiettivo massimo della Rossa 2023 possa esseredi passare per prima sotto la bandiera a scacchi in almeno una gara. In passato, a Maranello chiudere un’annata senza conquistare neppure un GP era ritenuto uno smacco. Viceversa, nell’epoca contemporanea, ci si sta abituando male. Le stagioni prive di successi si stanno moltiplicando. La prova? Nell’ultimo decennio il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca__Ferrari : Ferrari molto bene. Lenta in curva, lenta in rettilineo, cosi cosi in frenata e trazione. Poi carlos che già alla p… - ilgrilloparlan2 : @rossella1616 @ScuderiaFerrari Anche io nella stessa situazione anzi mi ero proprio dimenticato questa Ferrari ci h… - lux122022 : @BiasiErika Non ho mai creduto nel loro rapporto. E,T. sin dalla entrata di lei nella casa ha detto che lei è una P… - Papa7Sp : @arabellaa0 Ma tu ti sei dimenticato della Ferrari e della Panda - spiderdanpo : RT @fra_boxthislap: 2/2 -ho visto 10 governi diversi -ho preso la patente e cambiato due macchine -ho assunto allucinogeni nel deserto del… -