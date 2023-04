Ex Suor Cristina fidanzata? La risposta toglie tutti i dubbi (Di giovedì 6 aprile 2023) Cristina Scuccia, in passato Suor Cristina, è single o fidanzata? La risposta arriva direttamente da lei e non si può certo interpretare. Suor Cristina is back! La Suora più famosa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 6 aprile 2023)Scuccia, in passato, è single o? Laarriva direttamente da lei e non si può certo interpretare.is back! Laa più famosa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Perché Cristina Scuccia, ex suor Cristina, ha lasciato il convento? La storia e cosa fa oggi - Pall_Gonfiato : Isola dei Famosi, l'ex Suor Cristina risponde alle critiche: 'A una donna non si perdona quasi niente. L'unico giud… - PozzuTu : @Mareu1707 @BrunellaBettini @O_GFVIP Forse la confondi con Suor Cristina?? - Veritierotoday : Assurdo quanto riportato dal nostro amico fattone rosso ma da quanto afferma Gerry scotti sembrerebbe essere uno st… - infoitcultura : 'Troppo sexy'. Ma l'ex suor Cristina non ci sta: così replica alle accuse -