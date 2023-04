Eva Mendes celebra il decimo anniversario del film in cui ha incontrato Ryan Gosling

(Di giovedì 6 aprile 2023) Evaha ricordato ilin cui ha, Come un tuono,ndo ilattraverso una serie di foto dal set pubblicate sul suo profilo Instagram. Evaè tornata indietro nel tempondo ildelgrazie al quale ha conosciuto, la pellicola Come un tuono del 2012. I due si sono sposati all'inizio del 2016 con una cerimonia privata. L'attrice, come riportato da EW, ha condiviso attraverso il suo account Instagram una serie di foto dal set. "Sembra una vita fa", ha poi scritto Eva, che ha indossato i panni di Romina, la ...

non ha potuto fare a meno di celebrare i dieci anni dall'uscita di Come un tuono , film intitolato in lingua originale The Place Beyond the Pines grazie al quale ha conosciuto quello che ...A spoilerare il look di Ryan Gosling era stata la moglie che sul suo profilo Instagram aveva postato la prima foto ufficiale.

Eva Mendes ha ricordato il film in cui ha incontrato Ryan Gosling, Come un tuono, celebrando il decimo anniversario attraverso una serie di foto dal set pubblicate sul suo profilo Instagram.