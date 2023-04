Eurolega: la Virtus si ferma nel finale, vince Valencia (Di giovedì 6 aprile 2023) Valencia - Virtus 79 - 68 Un pessimo ultimo quarto condanna la Virtus alla sconfitta a Valencia, la quinta consecutiva in questa parte finale di Eurolega. La gara ha vissuto sul filo dell'equilibrio ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 aprile 2023)79 - 68 Un pessimo ultimo quarto condanna laalla sconfitta a, la quinta consecutiva in questa partedi. La gara ha vissuto sul filo dell'equilibrio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aquila7630 : Le dichiarazioni di coach Sergio #Scariolo, dopo la sconfitta in #Eurolega contro il #Valencia. @VirtusSegafredo… - bologna_sport : Scariolo: 'Nell’ultimo quarto abbiamo finito la benzina. Il futuro di Virtus e Valencia in Eurolega? Non ho notizie… - Eurosport_IT : Dopo 30' di equilibrio, Valencia piazza un clamoroso parziale di 17-2 #EurosportBASKET | #EuroLeague | #Bologna - sportli26181512 : Eurolega, Valencia-Virtus Bologna 79-68: gli highlights: Altra sconfitta per la Virtus Bologna nel 33° e penultimo… - sportface2016 : #Eurolega, la #VirtusBologna cade a #Valencia: fatale l'ultimo quarto, non basta un super Ojeleye -