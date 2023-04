Eurolega 2022 2023 | la Virtus Bologna cade a Valencia | fatale l’ultimo quarto

(Di giovedì 6 aprile 2023) Sconfitta per lanella penultima giornata diper le vu nere, che sanno già di essere fuori dai playoff ormai da qualche settimane e che devono arrendersi stavolta a. Finisce 79-68 al Pavellò Municipal Font de San Luis, al termine di una sfida equilibrata in cui i felsinei di Scariolo giocano ad armi pari per tre quarti calando nettamente di rendimento nel, in cui di fatto matura la sconfitta con un parziale di meno dieci che pesa ed è decisivo. La prestazione è comunque confortante per la capolista della Serie A1, che adesso è chiamata a voltare pagina. Nel primoritmo non esaltante e approccio abbastanza negativo per le vu nere, che però lievitano alla distanza: tanti ...

LIVE Valencia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: si gioca per onore e prestigio OA Sport

Se le due sconfitte consecutive contro Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes hanno messo fine al sogno playoff della Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo (13-19),occorre onorare l'impegno nelle ultime ...