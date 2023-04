Esodo di Pasqua | 300 cantieri stradali ' chiusi' per favorirlo Ecco dove resteranno invece ' aperti'

(Di giovedì 6 aprile 2023) Trecento"smantellati" per evitare di rallentare i viaggi degli oltre 15 milioni di italiani che, secondo le previsioni, si metteranno in viaggio nell ponte di. La conferma è ...

Trecento cantieri stradali "smantellati" per evitare di rallentare i viaggi degli oltre 15 milioni di italiani che, secondo le previsioni, si metteranno in viaggio nell ponte di. La conferma è arrivata per voce dell'amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, che ha voluto sottolineare come fra i cantieri rimossi ce ne siano "40 ad alto impatto sul traffico".Previsto il consueto, significativo incremento della circolazione stradaledi2023, in occasione delle prossime festività pasquali del 9 e 10 aprile si prevede il consueto, significativo incremento della circolazione stradale. Per i giorni di, in ...... scegliere un agnello, sacrificarlo, aspergere il suo sangue, mangiarne le carni e celebrare lacome eterno memoriale dell'. Un sacrificio e contemporaneamente un pasto , che nessun ebreo ...

Pasqua, comincia l’esodo. Il traffico in tempo reale LA NAZIONE

Si intensificano gli spostamenti verso Sud, mentre fra sabato e lunedì sarà la volta dei vacanzieri “domestici" diretti al mare o in montagna Firenze, 6 aprile 2023 – Quest’anno inizia in anticipo lo ...La Pasqua cristiana viene fissata in base al calendario lunare. La festività, infatti, viene celebrata la prima domenica dopo la prima luna piena dell'equinozio di primavera ...