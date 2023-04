ESCLUSIVA IN – Caputi: «Esultanza Lukaku non provocatoria! Inzaghi? Contano i risultati» (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo Juventus-Inter semifinale di andata di Coppa Italia macchiata in negativo dai cori razzisti a Romelu Lukaku, oggi è già vigilia di campionato in vista di Salernitana-Inter. Sono diversi i temi affrontati con il collega Massimo Caputi durante l’intervista ESCLUSIVA su Inter-News.it. Con lui abbiamo parlato anche del periodo della squadra allenata da Simone Inzaghi, considerata anche la sfida di UEFA Champions League contro il Benfica e non solo. Caputi direi di partire, purtroppo, dalla fine di Juventus-Inter, ma in ordine: il fallo di mano di Bremer cambia tutto Io penso che Bremer abbia fatto una sciocchezza, un errore che ha permesso all’Inter di pareggiare su calcio di rigore in una partita che è stata equilibrata. Mi è piaciuta più l’Inter nel primo tempo, mentre la Juventus nel secondo. ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo Juventus-Inter semifinale di andata di Coppa Italia macchiata in negativo dai cori razzisti a Romelu, oggi è già vigilia di campionato in vista di Salernitana-Inter. Sono diversi i temi affrontati con il collega Massimodurante l’intervistasu Inter-News.it. Con lui abbiamo parlato anche del periodo della squadra allenata da Simone, considerata anche la sfida di UEFA Champions League contro il Benfica e non solo.direi di partire, purtroppo, dalla fine di Juventus-Inter, ma in ordine: il fallo di mano di Bremer cambia tutto Io penso che Bremer abbia fatto una sciocchezza, un errore che ha permesso all’Inter di pareggiare su calcio di rigore in una partita che è stata equilibrata. Mi è piaciuta più l’Inter nel primo tempo, mentre la Juventus nel secondo. ...

