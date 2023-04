Eros Ramazzotti twerka durante un concerto | il video è virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) Perè un momento ricco di novità e momenti felici. Il cantante è da poco diventato nonno del piccolo Cesare, il figlio che Auroraha dato alla luce appena una settimana fa. Ora, complice forse il buonumore, il cantante si è scatenato sul palco, realizzando una divertente performance che ha fatto impazzire i fan.una tappa del suo tour europeo,si è girato di spalle,ndo verso il pubblico. Una spettatrice ha immortalato l’esilarante momento, pubblicando ilsu TikTok, con la didascalia:” Tua madre ti trascina aldied è tutto così trash“. Anche chi non è un grande appassionato della sua musica non ha potuto resistere al momento comico. @lauraanonceGiuro che non me ne ...