Ereditiera del colosso L'Oréal, mantiene salda per il terzo anno consecutivo la nomina di donna più ricca del mondo (Di giovedì 6 aprile 2023) Anche se nella classifica generale dei Paperoni stilata da Forbes non rientra nella top ten, Françoise Bettencourt Meyers, . Donne over 50 più influenti: la classifica 2023 di Forbes guarda le foto Françoise Bettencourt è ancora la donna più ricca del mondo La francese è entrata per la prima volta nella lista dei miliardari di Forbes nel 2018, dopo che sua madre, Liliane Bettencourt, allora la donna più ricca del pianeta, è morta nel 2017, a 94 anni. Nata a Neuilly-sur-Seine, in Francia, il 10 ...

