Ercolano | litiga con la fidanzata | la investe e ci passa sopra 2 volte

Litigano, lei scende dall'auto e lui le passa sopra due volte: arrestato NapoliToday

Fermi in una stradina cieca, la donna scende dall'auto e si distende a terra per evitare che lui vada via: il compagno la investe due volte ...In manette un 43enne di Casoria. L'episodio è avvenuto la notte di Capodanno scorso a Ercolano. Le accuse per l'uomo sono tentato omicidio, simulazione di reato e guida sotto l’effetto di sostanze stu ...