Equitazione | Finali FEI Jumping World Cup 2023 | von Eckermann vince la Finale 1

(Di giovedì 6 aprile 2023) Cominciano nel segno di Henrik vonledel circuito FEICup, ultimo atto della competizione itinerante di, specialità salto, in scena in questi giorni negli Stati Uniti, precisamente ad Omaha. Lo svedese, in sella al fidato King Edward, ha infatti conquistato il primo posto nella1, percorrendo il tracciato registrando un tempo di 59.09 secondi. Non lontano si è piazzato dunque in seconda posizione il britannico Scott Brash (su Hello Jefferson) con 59.23, seguito da Daniel Deusser (su Scuderia 1918 Tobago Z), terzo con 59.45. Bene anche lo svizzero Plus Schwizer (su Vancouver de Lanlore), quarto con 59.55. In virtù di quanto successo nel primo segmento vonha quindi raccolto 41 punti, ...