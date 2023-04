Entra nella co-housing: Gigi si aggrava e muore (in solitudine) senza che i parenti lo sappiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Un’altra morte, un altro anziano che ha vissuto nella co-housing, sempre la stessa, quella sul litorale romano. Là, dove è morto anche Antonio, anche un altro anziano, Gigi (nome di fantasia), ha visto finire i propri giorni. Tutto ha inizio il 7 aprile del 2021, quando l’uomo, che all’epoca ha 78 anni, Entra nella “Silver co-housing”, uscendone il 6 dicembre dello stesso anno, per andare al pronto soccorso della Casa di Cura S. Anna di Pomezia in condizioni disperate. Da lì, in un tentativo disperato di salvargli la vita, lo trasferiscono al S. Eugenio di Roma, dove muore alle 23:50 dello stesso giorno. Ma quello che riportano i referti dei due pronto soccorso sono da brividi. Parlano di un uomo in “condizioni generali scadute, igienico sanitarie, cute disidratata“. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Un’altra morte, un altro anziano che ha vissutoco-, sempre la stessa, quella sul litorale romano. Là, dove è morto anche Antonio, anche un altro anziano,(nome di fantasia), ha visto finire i propri giorni. Tutto ha inizio il 7 aprile del 2021, quando l’uomo, che all’epoca ha 78 anni,“Silver co-”, uscendone il 6 dicembre dello stesso anno, per andare al pronto soccorso della Casa di Cura S. Anna di Pomezia in condizioni disperate. Da lì, in un tentativo disperato di salvargli la vita, lo trasferiscono al S. Eugenio di Roma, dovealle 23:50 dello stesso giorno. Ma quello che riportano i referti dei due pronto soccorso sono da brividi. Parlano di un uomo in “condizioni generali scadute, igienico sanitarie, cute disidratata“. E ...

