Empoli | Zanetti | «Poche chance con il Milan | è questa la verità»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia del match contro il: le dichiarazioni del tecnico Paoloha parlato ai canali ufficiali dell’in vista del match con il– «Affrontare ildà le stesse insidie di sempre, al di là del fatto che arriva da una partita straordinaria col Napoli. Incontrare le grandi squadre per noi è sempre difficile. E’ superfluo elencare le armi che hasquadra che è di altissimo livello italiano ma anche europeo. La cosa più importante sarà dare continuità a quello che dobbiamo fare noi. Noi veniamo da una partita altrettanto importante, la partita che dovevamo vincere e ci siamo riuscito. Ora come obiettivo abbiamo il mantenimento della grande ...

Nell'si affida al tandem Caputo - Satriano con Baldanzi tra le linee. Queste le probabili formazioni: MILAN (4 - 3 - 3) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, ...

L'allenatore ha elogiato anche Perisan, che sta sostituendo l'infortunato Vicario:"Non avevamo nessun dubbio su di lui. Ha il peso di prendere il posto del miglior portiere della Serie A della ..."