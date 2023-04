Empoli | Zanetti | ‘Obiettivo salvezza il prima possibile Perisan non mi stupisce’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 6 aprile 2023) 2023-04-06 17:06:00 Arrivano conferme: Paolo, tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan: “Affrontare il Milan dà le stesse insidie di sempre, al di là del fatto che arriva da una partita straordinaria col Napoli. Incontrare le grandi squadre per noi è sempre difficile. E’ superfluo elencare le armi che ha questa squadra che è di altissimo livello italiano ma anche europeo. La cosa più importante sarà dare continuità a quello che dobbiamo fare noi. Noi veniamo da una partita altrettanto importante, la partita che dovevamo vincere e ci siamo riuscito. Ora come obiettivo abbiamo il mantenimento della grande attenzione che abbiamo trovato nell’ultima partita al di là dell’avversario”. TURNOVER MILAN – “Non lo so. Il Milan ha una rosa talmente ampia e livellata che se farà cambi o no a noi ...