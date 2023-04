Empoli, Akpa Akpro salta il Milan per un infortunio alla caviglia: assente anche Vicario (Di giovedì 6 aprile 2023) Pessime notizie per l’Empoli, che dovrà fare a meno di Guglielmo Vicario – ancora fermo a causa di un ematoma alle costole – per la sfida contro il Milan. Confermato dunque tra i pali Perisan, protetto da una difesa a quattro composta da Ebuehi, Luperto, Ismajli e Parisi. L’altra assenza per i toscani è quella di Jean-Daniel Akpa Akpro, vittima di un infortunio alla caviglia contro il Lecce. Al suo posto partirà dal 1? il giovane Fazzini, che affiancherà Marin e Bandinelli. In attacco invece dovrebbero giocare Caputo e Piccoli, insidiati da Cambiaghi. Alle loro spalle non si tocca Baldanzi. L’Empoli tornerà ad allenarsi nella mattinata di venerdì 7 aprile, in quella che sarà l’ultima seduta prima della sfida contro i ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Pessime notizie per l’, che dovrà fare a meno di Guglielmo– ancora fermo a causa di un ematoma alle costole – per la sfida contro il. Confermato dunque tra i pali Perisan, protetto da una difesa a quattro composta da Ebuehi, Luperto, Ismajli e Parisi. L’altra assenza per i toscani è quella di Jean-Daniel, vittima di uncontro il Lecce. Al suo posto partirà dal 1? il giovane Fazzini, che affirà Marin e Bandinelli. In attacco invece dovrebbero giocare Caputo e Piccoli, insidiati da Cambiaghi. Alle loro spalle non si tocca Baldanzi. L’tornerà ad allenarsi nella mattinata di venerdì 7 aprile, in quella che sarà l’ultima seduta prima della sfida contro i ...

