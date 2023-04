Emma Heming condivide una foto di Bruce Willis con Demi Moore: «Anche a me piacevano insieme» (Di giovedì 6 aprile 2023) Per celebrare i 68 anni del marito, la modella ha postato uno scatto che lo ritrae con la prima moglie. Una scelta che non stupisce: Bruce, Emma e Demi sono riusciti a creare una bellissima famiglia allargata, unita più che mai ora che il divo è malato Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 aprile 2023) Per celebrare i 68 anni del marito, la modella ha postato uno scatto che lo ritrae con la prima moglie. Una scelta che non stupisce:sono riusciti a creare una bellissima famiglia allargata, unita più che mai ora che il divo è malato

