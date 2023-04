Emiliano Fittipaldi è il nuovo direttore di “Domani”

(Di giovedì 6 aprile 2023) , il quotidiano edito da Carlo De Benedetti. “Il Consiglio di Amministrazione di EditorialeSpA ha deciso un cambio alla Direzione del quotidiano nominando, già Vicedi. L’Editore e il Consiglio di Amministrazione ringraziano Stefano Feltri per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni e augurano aldi affrontare con passione l’importante sfida che lo attende”, si legge in una nota. ”L’Editore ha deciso di sostenere il giornale con nuovi importanti investimenti in ambito digitale al fine di consolidare il ruolo chesi è conquistato nell’ambito del panorama informativo italiano”.

