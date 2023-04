Emiliano Fittipaldi direttore del Domani Subentra a Stefano Feltri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Emiliano Fittipaldi nuovo direttore di Domani. L'editore e il consiglio di Amministrazione ringraziano Stefano Felt… - crislomb : RT @Primaonline: De Benedetti licenzia Feltri e affida la direzione del ‘Domani’ a Fittipaldi - domercoli : RT @DomaniGiornale: Il Consiglio di Amministrazione di Editoriale Domani SpA ha deciso un cambio alla Direzione del quotidiano nominando Di… - andreastoolbox : Domani, cambio alla direzione:?via Stefano Feltri, al suo posto Emiliano Fittipaldi #cambio #Domani, #alla #Stefano… - LucianoRomeo9 : Stefano Feltri congedato dalla direzione del “Domani”: Emiliano Fittipaldi al suo posto. #Feltri #Fittipaldi #Domani -

... allegando il comunicato stampa dell'azienda editoriale il cui Consiglio di amministrazione ha deciso di nominare direttore, già vice di Feltri. Feltri era stato protagonista solo ...L'ex giornalista dell'Espresso, già vicedirettore del giornale di Carlo De Benedetti, succede a Stefano Feltri, che su Twitter scrive: 'Domani è un altro giorno'... se si legge tra le righe quello che ha scritto l'ormai ex - direttore sul suo blog ), affidando la direzione al vicedirettore, esperto di giustizia e firma degli articoli di ...

Emiliano Fittipaldi è il nuovo direttore di Domani Domani

Di qui la nomina come nuovo direttore a Emiliano Fittipaldi, 48 anni, nato a Napoli e prima di arrivare a Domani – dove entrò fin dalla fondazione – era noto soprattutto per il suo lavoro come ...Lo riporta “Il Fatto Quotidiano”. Al suo posto il nuovo direttore è il suo vice Emiliano Fittipaldi. L’editore e il Cda hanno ringraziato l’ormai ex direttore per l’impegno e il lavoro svolto in ...