Elly Schlein, la fidanzata contro le foto rubate: “Travolta ingiustamente” (Di giovedì 6 aprile 2023) Paola Belloni, compagna di Elly Schlein, esce allo scoperto e non le manda a dire ai giornalisti che nelle scorse settimane hanno “rubato” alcune immagini private con la segretaria del PD e scritto di lei. La Belloni interviene con un duro attacco sul suo profilo Instagram dopo la pubblicazione su “Diva e Donna” di alcuni scatti accompagnati dal seguente titolo: “Ecco il volto della fidanzata di Elly Schlein”. “‘Non mi hanno vista arrivare’ e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi”, scrive parlando all’autrice dell’articolo di gossip e citando la compagna. “Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata Travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 6 aprile 2023) Paola Belloni, compagna di, esce allo scoperto e non le manda a dire ai giornalisti che nelle scorse settimane hanno “rubato” alcune immagini private con la segretaria del PD e scritto di lei. La Belloni interviene con un duro attacco sul suo profilo Instagram dopo la pubblicazione su “Diva e Donna” di alcuni scatti accompagnati dal seguente titolo: “Ecco il volto delladi”. “‘Non mi hanno vista arrivare’ e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi”, scrive parlando all’autrice dell’articolo di gossip e citando la compagna. “Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Critiche a Marina Calderone per il protocollo Pnrr fra Ispettorato e consulenti: peccato che l’intesa del 2016 sia… - GiusCandela : La 'Paola' indicata dalla stampa come 'fidanzata di Elly Schlein' attacca il settimanale 'Diva e Donna': 'Comunicar… - AleAmbrosiTW : Contagioso entusiasmo per il battesimo elettorale di Elly #Schlein da Segretaria #Pd alle regionali del… - mattiamattiaaa : il rapporto fra Elly Schlein e Vincenzo De Luca o Emiliano. Per capire come il problema centro periferia sia intrin… - biagiolip : RT @tempoweb: Risatine davanti agli insulti di #DeBenedetti a #Meloni, il video che inchioda #Schlein #4aprile #iltempoquotidiano #quartare… -