Elly Schlein e la compagna avranno un ruolo positivo per la comunità Lgbt+ quanto meno si esporranno (Di giovedì 6 aprile 2023) Era inevitabile che Elly Schlein, dopo aver fatto coming out in televisione sulla sua bisessualità (“ho amato molti uomini e molte donne”, aveva detto a Daria Bignardi all’inizio del 2020) e dopo aver dichiarato di stare felicemente “con una ragazza”, senza però mai rivelarne l’identità (“sono molto riservata”), suscitasse una buona dose di curiosità su chi fosse la ragazza. Inevitabile, inoltre, che la maggiore visibilità ottenuta da Schlein diventando segretaria del Pd trasformasse la curiosità in caccia mediatica e che prima o poi questa arrivasse a produrre un servizio fotografico su qualche rivista di gossip. È accaduto una quindicina di giorni fa, infatti, quando il settimanale Diva e donna ha pubblicato alcune immagini della coppia, corredandole dei dettagli di rito sul loro muoversi in incognita. Era inevitabile, infine, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Era inevitabile che, dopo aver fatto coming out in televisione sulla sua bisessualità (“ho amato molti uomini e molte donne”, aveva detto a Daria Bignardi all’inizio del 2020) e dopo aver dichiarato di stare felicemente “con una ragazza”, senza però mai rivelarne l’identità (“sono molto riservata”), suscitasse una buona dose di curiosità su chi fosse la ragazza. Inevitabile, inoltre, che la maggiore visibilità ottenuta dadiventando segretaria del Pd trasformasse la curiosità in caccia mediatica e che prima o poi questa arrivasse a produrre un servizio fotografico su qualche rivista di gossip. È accaduto una quindicina di giorni fa, infatti, quando il settimanale Diva e donna ha pubblicato alcune immagini della coppia, corredandole dei dettagli di rito sul loro muoversi in incognita. Era inevitabile, infine, che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Critiche a Marina Calderone per il protocollo Pnrr fra Ispettorato e consulenti: peccato che l’intesa del 2016 sia… - GiusCandela : La 'Paola' indicata dalla stampa come 'fidanzata di Elly Schlein' attacca il settimanale 'Diva e Donna': 'Comunicar… - Linkiesta : Signore e signori, la lettera di Rachele Silvestri al Corriere non vale un corno La parlamentare ex grillina ora d… - liazan : RT @Linkiesta: Signore e signori, la lettera di Rachele Silvestri al Corriere non vale un corno La parlamentare ex grillina ora di FdI ha… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Non si nascondono: il coming out di Schlein risale a tre anni fa. Sono solo una coppia normale' @GiovannaCosenza sull'out… -